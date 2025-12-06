Napoli, Lucca e Lukaku in bilico: ADL valuta un attaccante in prestito semestrale?

Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio dinamico, guidato soprattutto dalle valutazioni legate al reparto offensivo. La società azzurra sta monitorando con attenzione le condizioni di Romelu Lukaku, ancora non considerato pienamente recuperato dallo staff medico. Se il belga non dovesse offrire garanzie immediate, il club potrebbe decidere di intervenire con decisione per aggiungere un nuovo centravanti alla rosa, rivedendo allo stesso tempo le strategie su Lorenzo Lucca.

Il profilo che più intriga la dirigenza azzurra è quello di Goncalo Ramos, oggi in difficoltà al Paris Saint-Germain. Con appena sei presenze, quasi tutte spezzoni, l’attaccante portoghese sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni di Luis Enrique, che sembra averlo relegato ai margini del progetto tecnico.

Una situazione che potrebbe aprire la strada a una cessione temporanea: il PSG, infatti, sarebbe disposto a valutare un prestito semestrale fino a fine stagione. Il Napoli segue la situazione con attenzione, anche perché i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e la dirigenza francese restano ottimi.

La possibile uscita di Lucca, dunque, non è da escludere: il club potrebbe lasciarlo partire in prestito per permettergli continuità e minuti, soprattutto se Lukaku dovesse rientrare gradualmente. Ma molto dipenderà dalle verifiche sulle condizioni del belga nelle prossime settimane.