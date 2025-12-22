Napoli, possibile scambio tra Lucca e Ferguson

Lorenzo Lucca potrebbe a breve dire addio al Napoli per la Roma con un particolare intreccio con Evan Ferguson.

Luca Marchetti, giornalista di “Skysport” ha spiegato l’intera dinamica a “Campo Aperto Domenica”.

Le sue parole:” Si sta ragionando su uno scambio con Ferguson della Roma: l’irlandese e Lucca si scambierebbero le maglie, ma attraverso dei giri diversi.

Ferguson può tornare in prestito soltanto al Brighton, il suo club d’origine, il quale potrebbe riprenderlo a gennaio per darlo proprio al Napoli, sempre con la formula del trasferimento a titolo temporaneo“.

Ha aggiunto:” Dipenderà tutto da Lukaku. Se Romelu starà bene, Lucca avrà un minutaggio minimo, mentre alla Roma il ragazzo troverebbe lo spazio desiderato, dal momento che Gian Piero Gasperini ha bisogno di una prima punta di peso. I giallorossi stanno lavorando anche su Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, altri due attaccanti con caratteristiche molto diverse, ma la pista Lucca è da seguire con attenzione. L’ex Udinese parte o meno in base alle condizioni di Lukaku”.