Napoli, Lucca in prestito semestrale: il nuovo attaccante potrebbe costare 15 milioni di euro

Il Napoli si prepara a un mercato invernale movimentato, con la possibile cessione in prestito di Lorenzo Lucca per i prossimi sei mesi. L’attaccante, che nelle ultime settimane ha visto diminuire il suo minutaggio, potrebbe lasciare temporaneamente il club per trovare maggiore continuità altrove, anche in vista del ritorno imminente di Romelu Lukaku.

La società azzurra, nel frattempo, sta valutando di intervenire con decisione sul mercato per assicurare ad Antonio Conte un sostituto già pronto. Il profilo individuato è quello di Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo e tra i bomber italiani più affidabili del campionato.

Il club emiliano valuta il giocatore non meno di 20 milioni di euro, cifra che riflette l’importanza tecnica del calciatore all’interno del progetto neroverde. Il Napoli, però, potrebbe tentare l’affondo con un’offerta da circa 15 milioni, formula che consentirebbe di portare a casa un attaccante già maturo, con esperienza in Serie A e capace di garantire un rendimento immediato.

Quella tra l’uscita temporanea di Lucca e l’ingresso di Pinamonti sarebbe un’operazione studiata per non indebolire la rosa e, anzi, darle ulteriore profondità. Il club azzurro vuole muoversi con decisione ma anche con equilibrio, mantenendo aperte diverse opzioni mentre si avvicina una finestra di mercato che potrebbe ridisegnare in modo significativo il reparto offensivo.