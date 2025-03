L’Inter si intromette tra il Napoli e Lucca: ADL ha però un vantaggio

Tra i primi obiettivi del Napoli per la prossima estate sembra esserci Lorenzo Lucca, attaccante italiano in forza all’Udinese. Nelle ultime ore sull’ex Ajax si sarebbe inserita anche l’Inter. Questo è quanto scrive Il Corriere dello Sport.

Il giornale appena citato spiega come l’Udinese non abbia mai fatto muro per i suoi gioielli. Per la giusta cifra possono partire tutti. Lucca ad oggi è valutato circa 30 milioni di euro.

Sia il Napoli che l’Inter vogliono però trattare sul prezzo. In particolare, i nerazzurri di Milano, che non dispongono della stessa liquidità del Napoli, proveranno ad offrire delle contropartite tecniche.

Come più volte dimostrato in passato, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Pozzo hanno una certa affinità. Per questo il Napoli potrebbe avere un canale preferenziale nella trattativa.

Lucca ha già segnato 10 gol in campionato e, per caratteristiche, può essere l’alter ego perfetto di Romelu Lukaku: bravo di testa e capace di fare sponde in area per i suoi compagni. Altro nome circolato è quello di Ange Bonny del Parma, ma si tratta di una seconda scelta.