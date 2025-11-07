venerdì, Novembre 7, 2025
Napoli, Lucca non ha pienamente convinto Conte: a gennaio si aprono le porte della cessione?

Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat

Lorenzo Lucca rischia di vivere un’esperienza al Napoli più breve del previsto. Come riportato da Il Mattino, l’attaccante azzurro non avrebbe pienamente convinto Antonio Conte, che nelle ultime settimane lo ha utilizzato con il contagocce, preferendogli spesso Hojlund ed addirittura David Neres.

Il tecnico salentino, che punta molto sulla concretezza e sulla capacità di leggere le situazioni offensive con rapidità, non avrebbe visto in Lucca le caratteristiche ideali per inserirsi al meglio nel suo sistema. Nonostante l’impegno e la buona volontà mostrati dall’ex Udinese e Pisa, il feeling con il nuovo allenatore non è mai davvero sbocciato.

La conseguenza potrebbe essere una scelta drastica nel prossimo mercato di gennaio: il Napoli starebbe valutando la possibilità di cedere il giocatore, magari in prestito, per permettergli di ritrovare continuità altrove. Le prossime settimane saranno decisive, ma il futuro di Lucca in azzurro sembra già appeso a un filo, soprattutto con il prossimo rientro di Lukaku.

Secondo alcune indiscrezioni, anche il Milan avrebbe manifestato un certo interesse per Lucca. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante, potrebbero proporre al Napoli un prestito semestrale fino al termine della stagione. Una soluzione che consentirebbe al centravanti di rilanciarsi in un contesto ambizioso e al club partenopeo di liberare spazio.

