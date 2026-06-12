Napoli, Lucca piace ad una squadra di Serie A

Il Napoli sta riflettendo sul destino di alcuni giocatori azzurri. Tra questi c’è Lorenzo Lucca.
L’attaccante tornerà al Maradona, dopo il periodo di prestito al Nottingham Forest. Questa volta, però, il calciatore classe 2000 vorrebbe continuare a giocare in serie A.
Ecco, le parole di Alfredo Pedullà di “SportItalia”:”Nel corso dei dialoghi con il Napoli per lo scambio Obaretin-Fini, il Genoa ha chiesto informazioni su Lorenzo Lucca, rientrato al club azzurro dopo la parentesi non troppo felice al Nottingham Forest. Il profilo piace a De Rossi“.
Il giornalista ha aggiunto:” Non possono essere maturi i tempi per una decisione dell’attaccante che, innanzitutto, vuole verificare eventuali altre possibilità, dopo aver parlato con Massimiliano Allegri. Il gradimento del Genoa, confermato, non può, almeno in questi giorni, portare a qualcosa di concreto”.
Per ora, dunque, la questione è ancora aperta. Spetterà a Lucca decidere.