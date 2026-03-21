Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe nuovamente tingersi d’azzurro, ma solo di passaggio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante italiano potrebbe rientrare al Napoli nella prossima estate, senza però restarvi stabilmente. L’ipotesi più concreta, infatti, è quella di una nuova cessione immediata, nell’ambito di una strategia di mercato. Tra le possibili destinazioni prende quota il Parma, club interessato al profilo dell’ex centravanti dell’Udinese.
L’operazione potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio che vedrebbe coinvolto anche Mateo Pellegrino, giovane talento offensivo pronto a compiere il salto in una realtà più ambiziosa. Una trattativa che, se confermata, permetterebbe a entrambe le società di soddisfare esigenze tecniche differenti.
Per Lucca si tratterebbe dell’ennesima esperienza in prestito o a titolo temporaneo, utile per trovare continuità e consolidare il proprio percorso di crescita. Il Parma, dal canto suo, punterebbe su un attaccante fisico e già rodato nel calcio italiano.
A Napoli, invece, Mateo Pellegrino potrebbe ritagliarsi uno spazio importante alle spalle del confermatissimo Rasmus Hojlund, destinato a restare il punto di riferimento dell’attacco azzurro nella prossima stagione. L’attaccante argentino del Parma ha una valutazione di circa 30 milioni di euro.