Napoli, Luciano Spalletti ha cambiato la vita ad Anguissa: ne parla la Gazzetta dello Sport

Il Napoli continua a guardare verso il futuro e a costruire giorno dopo giorno una squadra in grado di raggiungere risultati strabilianti. La Gazzetta dello Sport ha fatto luce sulle condizioni odierne di Frank Zambo Anguissa, il quale sta facendo la differenza nel club. Vediamo cosa si legge nel quotidiano.

Luciano Spalletti ha cambiato la vita ad Anguissa

Il tecnico, riporta il quotidiano, ha cambiato la vita al giocatore camerunese: “Avevamo imparato ad ammirare un giocatore molto robusto in fase di contenimento, discreto in fase offensiva ma quasi mai decisivo negli ultimi trenta metri. In quattro giorni ha sorpreso tutti: assist per Kvaratskhelia per il 2-1 decisivo sulla Lazio.

E poi con il Liverpool, con due linee strette e corte schierate dei Reds si inventa un movimento, chiedendo triangolo a Zielinski chiuso con un tocco di precisione su Alisson in uscita. Primo gol col Napoli. E che gol, di una qualità eccezionale. Sì perché le altre reti del Napoli sono arrivate negli ampi spazi lasciati dalla banda di Klopp. Quello di Anguissa no. E apre prospettive nuove nelle vie del gol studiate da mastro Spalletti”.