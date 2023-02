Napoli, Luciano Spalletti ha un robot in squadra

In questa stagione il Napoli punta alla vittoria del campionato. Dopo la rivoluzione estiva, la società azzurra ha investito in nuovi calciatori. Chi non è andato via è invece Giovanni Di Lorenzo, il quale è diventato anche il nuovo capitano azzurro dopo la partenza di Lorenzo Insigne.

Le prestazionu del giocatore, sia in difesa che in attacco, sono state sempre superlative. Fino ad ora, il terzino azzurro, ha giocato tutte le gare della stagione. Qualche settimana fa, il suo allenatore, Luciano Spalletti, dichiarava:

“Non è il solo ad aver avuto un minutaggio importante. Si vanno a vedere tanti elementi per capire se ci sono le possibilità di buon recupero. Per quanto riguarda Di Lorenzo, è un robot più che un umano. Lui anche quando fa l’allenamento dopo la gara, ti manda segnali ben precisi di quella che è la sua condizione. Non abbassa mai la guardia. E’ un capitano vero, professione capitano per lui“.