Napoli, Luciano Spalletti: “Scudetto ripaga sacrifici fatti”. Le parole di elogio per Raspadori e applausi al capitano Di Lorenzo

Al termine della partita contro la Juventus, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e di una vittoria dal sapore Scudetto: “Il fatto di trovarsi nelle condizioni di vincere questo Scudetto ti ripaga tutti i sacrifici fatti. Sono mattoni belli pesanti sulla vittoria finale, per cui giustamente i calciatori hanno fatto un po’ di festa, visto che il gol è arrivato nel recupero“.

Spalletti ci ha tenuto, poi, ad esaltare alcuni calciatori poco utilizzati in campionato, ovvero Raspadori ed Elmas: “Farsi trovare pronto in dieci minuti non è mai facile, ma Raspadori è uno che ha un passato, un ragazzo intelligente e che sa il lavoro che deve fare. Probabilmente li ho fatti giocare anche poco per quello che meritavano“.

Merito dello Scudetto, più del singolo, è sicuramente la squadra. In una precedente conferenza stampa, il mister ha reso merito ad un calciatore poco presente sui giornali ma che ha preso in mano la situazione dopo l’addio di Lorenzo Insigne, il capitano Giovanni Di Lorenzo: “È un ragazzo eccezionale che merita tutto il bene del mondo. È bellissimo vederlo venire al campo e dimostrare a tutti quale sia il comportamento da avere nel parlare, nel giocare, nel difendere, nell’attaccare, dentro e fuori lo spogliatoio“.