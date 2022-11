Napoli, Luciano Spalletti su Samardzic: “È fortissimo”

Nella conferenza stampa successiva al 3-2 del Maradona, Luciano Spalletti ha voluto dare la sua personale opinione su Samardzic, centrocampista dell’Udinese.

Confronto con Zielinski

Durante la conferenza stampa, il tecnico si è lasciato andare ad un paragone con il suo Piotr Zielinski: “Samardžić è un giocatore fortissimo, è uno Zielinski”. Così l’ha voluto definire l’allenatore azzurro.

Adesso ci si chiede se eventualmente potrebbe esserci una sorta di scambio tra i due, anche se per adesso si tratta solo di un’ipotesi basata su una semplice dichiarazione.

Rinnovo di Zielinski?

Piotr Zielinski era pronto a lasciare il Napoli in estate ma qualcosa nel corso di questi mesi deve essere cambiato e la società sta discutendo con lui il suo contratto in scadenza nel 2024.

Ne aveva parlato il Correre dello Sport: “Il Napoli ha mosso i primi passi, ha trovato i sorrisi compiaciuti di Zielinski e tra un po’ si ricomincerà a tessere la tela, a preparare il contratto, a chiudere una trattativa che non sarà mai vibrante, perché De Laurentiis e il polacco non avranno molto da chiacchierare, come in passato”.