Napoli, l’Udinese frena per Samardzic. Marino: “Può restare”

Nella sua intervista a Udinese Tonight, Pierpaolo Marino ha anche parlato di Lazar Samardzic da tempo nel mirino del Napoli. Il giocatore potrebbe rimanere in bianconero

Pierpaolo Marino ha parlato chiaro a Udinese Tonight: la squadra non ha il bisogno impellente di cedere e, anzi, si potrebbe continuare con l’organico di quest’anno più qualche aggiunta. Il dirigente bianconero sembra aver tracciato un solco per le contendenti ai propri talenti, tanto che il Napoli ora dovrà capire se poter spingere per alcuni giocatori dell’Udinese.

Uno di questi è Lazar Samardzic, su cui lo stesso Marino ha detto: “È il giocatore dei sogni, rappresenta il calcio. È una mezzala moderna che può fare anche il trequartista, con un bagaglio tecnico veramente importante ed il gol nel DNA. Può raggiungere valutazioni di rilievo e, in questo senso, siamo nelle condizioni di trattenerlo con noi ancora un altro anno dato il bel rapporto creato con il giocatore”.

E su Beto…

Qualche parola anche su un suo attaccante, Beto, che è nel mirino dei partenopei nel caso in cui dovesse andar via Victor Osimhen. Il giocatore piace agli azzurri, tanto che Marino ha dovuto precisare: “Beto è un giocatore di grande importanza nello scenario europeo, diversi club esteri si stanno interessando a lui. Penso che sia un giocatore con margini di miglioramento enormi. La Famiglia Pozzo è una Proprietà stabile e non ha disperato bisogno di vendere. Siamo preparati ad una sua partenza ma siamo anche preparati a tenerlo con noi”. La possibilità di un addio, dunque, c’è resta da capire se si farà.