Napoli, Luigi Sepe si allontana: vuole andare al Genoa

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto attento per quanto riguarda le notizie circa il Napoli calcio, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni della trasmissione “Radio Goal”, in onda sulle frequenze radio di Kiss Kiss Napoli.

Ovviamente il protagonista principale delle sue parole è stato il calciomercato. In particolar modo, molto interessante è l’estratto riguardante il pacchetto arretrato della rosa del Napoli. Qui infatti la dirigenza azzurra sta cercando un secondo portiere per sostituire Ospina e un difensore centrale per sostituire Maksimovic.

Per quanto riguarda il portiere, molto gradito a Giuntoli è sicuramente il napoletano Luigi Sepe. Su di lui però Ciro Venerato non ha notizie molto positive: “Sepe vuole andare al Genoa, il Napoli mi ha detto che su Mirante non c’è nulla”.

Tra i difensori centrali più interessanti vi è invece Lovato, giovane calciatore dell’Hellas Verona. Ecco cosa ha detto di lui il giornalista RAI: “Il Napoli lo segue anche perché è un profilo giovane, ma che in futuro potrebbe creare delle plusvalenze. Potrebbe arrivare qualora partisse Koulibaly, essere il terzo centrale”.

Sepe dunque si allontana, quasi definitivamente. Quello di Lovato, seppur defilato, rimane invece un profilo che il Napoli vorrebbe continuare a seguire, anche per risvolti futuri non ancora preventivati.