Napoli, Luis Hasa la più bella sorpresa di inizio stagione: ha impressionato anche Antonio Conte

SSC Napoli ha trovato in Luis Hasa una delle sorprese più liete di questo inizio di stagione. Il giovane talento, arrivato in punta di piedi, ha saputo sfruttare al meglio le occasioni offerte durante le settimane di lavoro agli ordini di Antonio Conte, impressionando lo staff tecnico sia per qualità tecniche che per mentalità. Il primo banco di prova è stato il ritiro di Dimaro, dove Hasa ha dimostrato subito una personalità fuori dal comune, affrontando con disinvoltura compagni più esperti e adattandosi rapidamente agli schemi di gioco imposti dal nuovo allenatore.

Velocità di pensiero, precisione nei passaggi e capacità di inserirsi senza palla sono stati i tratti distintivi che hanno catturato l’attenzione del mister. Trasferitosi poi a Castel di Sangro per la seconda fase di preparazione, Hasa ha confermato quanto di buono mostrato in Trentino. La sua applicazione quotidiana, unita a una maturità tattica sorprendente per la giovane età, lo hanno reso uno dei punti fermi nelle partitelle e nelle esercitazioni. Conte, che non fa sconti a nessuno, ha elogiato il suo spirito combattivo e la costante voglia di migliorare.

In un Napoli che sta vivendo una vera e propria rivoluzione sotto la guida del tecnico salentino, Luis Hasa potrebbe rappresentare una carta importante per la stagione, non solo come prospetto futuro ma anche come risorsa immediata. Le sue prestazioni in ritiro hanno aperto la porta a un possibile impiego già nelle prime gare ufficiali, a dimostrazione di come il lavoro e la determinazione possano trasformare un giovane in una pedina preziosa per un progetto ambizioso.

Il pubblico partenopeo, sempre attento ai talenti emergenti, ha già iniziato a seguirlo con curiosità, e non è escluso che presto il nome di Hasa possa diventare uno dei più acclamati al Diego Armando Maradona. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’avventura azzurra di questo giovane talento è appena iniziata, e promette scintille.