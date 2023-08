Napoli, Luiz Henrique nel mirino per il post Lozano: l’attaccante ha una clausola da 100 milioni di euro

Il Napoli sta approfittando di questi giorni di ritiro a Castel di Sangro per approfondire alcuni discorsi di mercato. Attualmente il club avrebbe messo gli occhi su Luiz Henrique del Betis Siviglia. Il calciatore è un esterno d’attacco brasiliano classe 2001 è arrivato in Liga la scorsa estate ed ex Fluminense. Il Napoli sta seguendo attentamente le sue gesta per portarlo eventualmente in azzurro.

La scorsa stagione ha segnato alla Roma nella fase a gironi di Europa League, pertanto si è fatto notare. Tuttavia, il club azzurro potrebbe decidere di mettere sul tavolo una trattativa solo nel momento in cui arriverà l’ufficialità della cessione di Hirving Lozano. Per la proprietà partenopea non sarà facile strappare il calciatore al club spagnolo. La sua clausola rescissoria, infatti, ammonta a 100 milioni di euro e il club non vuole scendere di un solo euro per una sua cessione.