Napoli, Lukaku vicino all’addio:”È poco motivato”

Questa stagione non è stata la migliore per Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli è stato fuori dai giochi per diverso tempo, per via del suo infortunio. Nonostante questo periodo di lontananza, durante la partita contro il Verona, è stato decisivo.

Il suo contributo ha segnato un punto di svolta durante il match, regalando così ai tifosi un’importantissima vittoria. La domanda che attanaglia le domande di molti riguarda le sorti del calciatore belga a fine stagione. L’attaccante è stato ingaggiato dal club partenopeo con un contratto a scadenza triennale. La data è prevista per il 30 Giugno 2027.

Molti pensano che Lukaku terminerà la sua carriera proprio nella squadra di Aurelio De Laurentis. Il belga continua ad essere molto apprezzato sul mercato. È stato, infatti, contattato da diversi team dell’Arabia. L’attuale clima bellico potrebbe costituire un possibile ostacolo.

Fabio Santini, esperto di calciomercato, ha rivelato alcune indiscrezioni, durante la trasmissione “Maracaná”. Le sue parole, sulla questione: “Molto dipenderà dal futuro di Antonio Conte, ma sono convinto che Lukaku possa andare via a prescindere anche dal futuro del mister. Non lo vedo più motivato, al di là degli infortuni subiti”.

Non è escluso che il calciatore belga possa tornare in Belgio, prima del previsto. Lui stesso non ha mai nascosto di essere un grande tifoso dell’Anderlecht.