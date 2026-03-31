Napoli, Lukaku fuori dalla rosa? Assente agli allenamenti

È tempo di brutte notizie per il Napoli. Stando a quanto trapelato, Romelu Lukaku non ha preso parte alla ripresa degli allineamenti.

Per il momento, però, non è arrivata nessuna notizia ufficiale da parte della dirigenza del club partenopeo su eventuali multe o esclusioni dell’attaccante belga dalla rosa di Antonio Conte.

Ecco, le parole di Gianluca Di Marzio su “Sky Sport”, in merito alla questione: “L’ipotesi di provvedimenti drastici viene considerata come uno scenario estremo, che la società potrebbe prendere in considerazione soltanto nel caso in cui non si riuscisse a trovare una quadra definitiva sulla gestione del rientro.

Proprio per scongiurare questa eventualità, i canali di comunicazione non si sono mai interrotti: le parti sono in costante contatto e il dialogo resta aperto per far combaciare le necessità dello staff azzurro con quelle dell’attaccante.

La priorità assoluta resta quella di lavorare con equilibrio e responsabilità, mantenendo il focus sul pieno recupero di un elemento importante per la stagione del Napoli. Il fattore tempo, tuttavia, gioca un ruolo cruciale in questa fase. La data di oggi in cui è fissata la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, rappresenta infatti il vero spartiacque di questa vicenda. E Romelu Lukaku non sarà presente tra i giocatori in campo”.