Napoli, Lukaku continua a bruciare le tappe: l’obiettivo è tornare in panchina nella partita contro la Roma

Romelu Lukaku sorprende tutti e continua a bruciare le tappe del suo recupero. L’attaccante belga, tornato a Castel Volturno da circa una settimana, sta lavorando con intensità e dedizione sotto lo sguardo attento dello staff medico del Napoli. Dopo il lungo stop, il centravanti ha mostrato progressi incoraggianti che vanno ben oltre le aspettative iniziali.

In un primo momento, le previsioni parlavano di un rientro tra metà dicembre e l’inizio del 2026, ma Lukaku ha cambiato i piani con il suo impegno quotidiano e la voglia di tornare protagonista. Le sue condizioni fisiche stanno migliorando rapidamente, tanto che in casa Napoli si inizia a sognare un recupero lampo.

L’obiettivo, adesso, è chiaro: essere almeno in panchina nella delicata sfida contro la Roma del 30 novembre 2025, un appuntamento che rappresenterebbe non solo un traguardo personale per il bomber, ma anche un segnale di grande importanza per Antonio Conte e per tutto l’ambiente azzurro.

Il ritorno di Lukaku, infatti, darebbe nuova linfa all’attacco partenopeo, che in sua assenza ha dovuto fare affidamento su soluzioni d’emergenza. Se il belga riuscisse davvero a rientrare in anticipo, il Napoli potrebbe ritrovare presto il suo punto di riferimento offensivo proprio nel momento decisivo della stagione.