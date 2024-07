Napoli, Lukaku è il dopo Osimhen: operazione da 30 milioni, è arrivato il sì dell’attaccante

Dopo una stagione fallimentare, la SSC Napoli sta lavorando in maniera intensa sul mercato in entrata. Dopo aver definito i primi tre acquisti (Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin), la dirigenza partenopea è ora impegnata nell’acquisto di un nuovo attaccante, il belga Romelu Lukaku.

Il giornalista Nicolo Ceccarini, in particolare, scrive sul portale TMW del Napoli e del possibile acquisto dell’attaccante: “In casa Napoli la scelta è praticamente fatta. Se dovesse partire Osimhen, il nome sul quale il club azzurro concentrerà le sue attenzioni è decisamente Lukaku, che ha già dato disponibilità a sposare il progetto Napoli dove ritroverebbe Antonio Conte. Un’operazione potenzialmente da 30 milioni di euro”.

La SSC Napoli ha quindi deciso di puntare su un fedelissimo di Antonio Conte per sostituire Victor Osimhen, il quale prenderà parte al raduno fissato prima a Castel Volturno e poi a Dimaro ma non resterà in azzurro in questa stagione.

ROMELU LUKAKU SI E’ PROMESSO AD ANTONIO CONTE: ARRIVA IL SI’ DEL PROSSIMO ATTACCANTE DEL NAPOLI E SOSTITUTO DI VICTOR OSIMHEN

Anche Paolo Bargiggia, nei giorni scorsi, aveva dato praticamente per fatta l’operazione Lukaku-Napoli. Un altro giornalista, Ciro Venerato, conferma che da parte dell’attaccante ci sarebbe già stato il sì al club partenopeo: “Intanto Conte e Manna si sono portati avanti per Lukaku che arriverà subito dopo l’eventuale dismissione di Osimhen. Il giocatore belga si è promesso ad Antonio Conte”.

Romelu Lukaku non vede l’ora di ritornare con Conte. A conferma di ciò, sottolinea l’edizione de La Gazzetta dello Sport, il belga è disposto a scendere sulle sue richieste d’ingaggio da 7.5 milioni di euro ad una cifra tra i 5.5 e i 6 milioni di euro a stagione.