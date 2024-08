Napoli, Lukaku e Neres i prossimi due colpi di ADL: doppio affare da 60 milioni

La SSC Napoli sta definendo un doppio acquisto da 60 milioni di euro. Ad anticipare la società azzurra ci ha pensato l’edizione de Il Corriere dello Sport, il quale rivela che il club è ormai ad un passo da Neres: ““Del resto l’accordo col giocatore è cosa fatta, sin dall’incontro del ds Manna col suo agente mercoledì a Roma. Ora il club azzurro e il Benfica sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli”.

“Sarà un acquisto da 25 milioni più 5 di bonus e sarà un colpo importante perché porterà fantasia, imprevedibilità, gol e assist all’attacco di Conte. Il tecnico l’ha voluto e De Laurentiis lo ha sbloccato nonostante le cessioni non siano ancora tutte entrate nel vivo […]”, riporta il noto quotidiano sportivo.

LUKAKU NUOVO ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI: IL BOMBER DEL CHELSEA PRENDERA’ IL POSTO DI VICTOR OSIMHEN. DESTINATO ALLA PARTENZA L’ATTACCANTE DEL CLUB PARTENOPEO

La SSC Napoli ha trovato l’accordo di massima anche con Romelu Lukaku. A scriverlo è l’edizione de Il Corriere dello Sport di qualche giorno fa: “In questo gioco di cerchi concentrici un po’ confuso, esiste una certezza: Lukaku vuole il Napoli”.

“E solo il Napoli: il Chelsea spinge per trovare anche soluzioni ma Romelu non vuole sentir parlare d’altro. Per lui nel futuro, meglio ancora se molto prossimo, c’è Antonio Conte. Il ds Manna ha trovato la quadra sull’ingaggio, un triennale da una decina di milioni lordi, con tanto di benefici del Decreto Crescita. E ancora: Rom è al lavoro da un po’, in solitudine, per accorciare i tempi e le distanze nel rispetto a una squadra che l’aspetta e che già corre, come ha raccontato l’amichevole con il Brest“, riporta il noto quotidiano sportivo.