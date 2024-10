Napoli, Lukaku è sempre stato una priorità per Antonio Conte

Lo scorso mercato estivo ha regato alla SSC Napoli diversi nuovi calciatori. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è affidato al nuovo allenatore Antonio Conte ed ha messo a segno diversi acquisti per migliorare la rosa. Tra questi, è arrivato a sorpresa anche Romelu Lukaku, il quale è stato acquistato a titolo definitivo.

L’attaccante belga era in uscita dal Chelsea ma, nonostante ciò, il club inglese non aveva la minima intenzione di cedere il calciatore in prestito o ad un prezzo di sconto. Alla fine, la SSC Napoli ha deciso di investire oltre 35 milioni di euro per il suo cartellino.

ROMELU LUKAKU VICINO ALLA CONDIZIONE IDEALE. IL BOMBER DELLA SSC NAPOLI VIENE CONSIDERATO UNA PRIORITA’ DA PARTE DELL’ALLENATORE ED HA CONVINTO DE LAURENTIIS AD ACQUISTARLO

Per Antonio Conte l’attaccante belga è sempre stato una priorità ed ha convinto il presidente partenopeo ad acquistarlo. Queste le dichiarazioni di Conte su Lukaku: “Romelu sta lavorando e stiamo iniziando a lavorare con gli stessi carichi di lavoro, ha bisogno di lavori specifici perchè ha un fisico diverso dagli altri. Adesso inizia ad essere in buona condizione, si è integrato alla perfezione nel gruppo”.