Napoli, Lukaku ha bruciato le tappe: contro l’Udinese in panchina con quindici giorni d’anticipo?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Romelu Lukaku vede finalmente avvicinarsi il momento del rientro. Dopo mesi di lavoro individuale, il centravanti belga sta completando il percorso di recupero e il suo ritorno in campo è ormai ad un passo.

L’obiettivo concreto è quello di essere convocabile già tra meno di sette giorni, in occasione della partita di campionato contro l’Udinese. Lukaku vuole esserci e sta spingendo forte per riprendere confidenza con il ritmo gara. Si tratterebbe di un rientro fondamentale per la squadra.

Diverso, invece, il discorso legato alla Champions League: nulla da fare per la sfida contro il Benfica. Lo staff non vuole correre rischi inutili e ritiene che forzare il rientro in un impegno così dispendioso sarebbe controproducente.

Ciò che sorprende maggiormente è la velocità con cui Lukaku è riuscito a bruciare le tappe. Il suo rientro, infatti, arriverà con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alle tempistiche previste in estate dopo l’infortunio. Un segnale molto incoraggiante per Conte e per tutto l’ambiente.

