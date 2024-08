Napoli, Lukaku ha già parlato con Antonio Conte: è fatta per l’acquisto dell’attaccante

Ad annunciare Romelu Lukaku alla SSC Napoli, nella giornata di ieri, è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale, tramite i suoi social, ha rivelato il buon esito della trattativa tra Napoli e Chelsea per chiudere la trattativa per l’attaccante belga, con quest’ultimo pronto ad abbracciare Antonio Conte.

Sempre su X, nelle ultime ore, l’esperto di mercato ha rivelato che Lukaku ha già parlato con Antonio Conte, annunciando il suo arrivo a Napoli nelle prossime ore: “Chelsea e Napoli stanno ora procedendo con le fasi formali per ottenere la firma di tutti i documenti per l’accordo con Romelu Lukaku. Accordo verbale confermato al 100% come riportato venerdì. Lukaku ha parlato anche con Antonio Conte dopo la svolta. Trasferimento definitivo, contratto di 3 anni”.

ROMELU LUKAKU ALLA SSC NAPOLI, LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO: AFFARE DA 30 MILIONI DI EURO PIU’ 30% SULLA RIVENDITA FUTURA, AL CALCIATORE UN CONTRATTO DA 6 MILIONI DI EURO ANNUI

A rivelare le cifre del trasferimento di Lukaku e l’ingaggio del calciatore, l’edizione de Il Corriere dello Sport: “L’attaccante della nazionale belga, reduce da una stagione con la Roma, firmerà un contratto fino al 2027 da 6 milioni netti a stagione, con i benefici del decreto crescita: se nei prossimi tre anni non sarà venduto, il club azzurro non dovrà versare null’altro, altrimenti andranno fatti un po’ di calcoli per stabilire il plus”.

Il Napoli verserà al Chelsea una cifra di 30 milioni di euro. Inoltre, il club azzurro dovrà versare al Chelsea circa il 30% per l’incasso derivante dalla futura rivendita del calciatore.