Napoli, Lukaku il preferito di Conte ma c’è un altro attaccante che potrebbe fare al caso degli azzurri

Nonostante abbia rinnovato il suo contratto lo scorso dicembre, il futuro di Victor Osimhen è lontano da Napoli. All’interno del contratto, infatti, è presente una clausola rescissoria da 120 milioni di euro che qualsiasi club europeo potrà pagare ed acquistare le prestazioni sportive del calciatore a prescindere dal parere della dirigenza partenopea.

Per questo motivo la SSC Napoli sta già valutando diversi attaccanti nel caso in cui, nei prossimi giorni, arrivi un’offerta pari alla clausola rescissoria o comunque inferiore. Molti sono i profili valutati dalla proprietà partenopea ed in cima ci sarebbe Romelu Lukaku. Tuttavia, vi sarebbe un nome che potrebbe fare a caso degli azzurri: Gabriel Jesus.

L’ACCOSTAMENTO DI GABRIEL JESUS AL NAPOLI: UN NOME MAI PASSATO DI MODA E CHE POTREBBE SOSTITUIRE EGREGIAMENTE L’ATTACCANTE NIGERIANO CHE LASCERA’ GLI AZZURRI NELLE PROSSIME SETTIMANE

Già nei scorsi mesi, dall’Inghilterra, è rimbalzata la notizia di un possibile interessamento del club partenopeo per il fuoriclasse dell’Arsenal Gabriel Jesus. Quest’ultimo, dopo anni non al top, sta ritornando a livelli importanti e per acquistarlo serviranno non meno di 80 milioni di euro. La sua valutazione massima secondo il portale Transfermark.it è di circa 65 milioni.

In ogni caso l’intenzione del Napoli è acquistare un calciatore che Conte già conosce e per questo l’ipotesi più probabile sembra essere quella di Lukaku. Quest’ultimo, infatti, starebbe rifiutando tutte le destinazioni per ritornare ad essere allenato da Antonio Conte.