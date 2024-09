Napoli: “Lukaku? Immarcabile”

Alessandro Buongiorno si è detto contento del proprio nuovo compagno di squadra Romelu Lukaku. Secondo il difensore ex Torino, l’attaccante sarebbe immarcabile

È Romelu Lukaku mania a Napoli. È bastata una singola partita all’attaccante belga per mettersi in mostra nel capoluogo campano, dove ora sembra essere idolatrato da gran parte della tifoseria e non solo.

Infatti, anche i compagni di squadra hanno già parlato bene dell’attaccante ex Inter e Chelsea, che ha stupito tutti. Tra i tanti Alessandro Buongiorno, che ha definito il nuovo compagno un calciatore “immarcabile”. Il difensore ex Torino è rimasto stupito in positivo dal nuovo compagno, tanto che ora a Napoli si viaggia sulle ali dell’entusiasmo.

Un incontro voluto da entrambe le parti

Romelu Lukaku ha voluto fortemente il trasferimento al Napoli, tanto che qualche mese fa sembrava addirittura chiamare il capoluogo campano. Qualche mese fa, infatti, rilasciò le seguenti dichiarazioni. Parlò primariamente di Arabia Saudita: “L’offerta dall’Arabia? È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di fila ho pensato: “Sì, ci vado”, “No, non ci vado”. Tutti sono andati in Arabia Saudita solo dopo i giorni in cui io avrei potuto firmare. Diciamo che ho avuto paura. Ora l’Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che aumentare. E arriverà a un livello molto più alto di quanto molti pensano.

Non mi fermerebbe, perché so che alla fine il calcio lì raggiungerà un livello più alto. Sempre più giocatori tenderanno ad andare lì. Come vivono il calcio lì i tifosi… Forse le infrastrutture devono ancora essere migliorate, ma penso che i principali club europei avvertano l’arrivo delle squadre saudite. Lo si vede già in altri sport, come la boxe e il golf”. Poi qualche parola a chiamare il trasferimento al Napoli: “Quali fattori mi porterebbero a cambiare squadra? Il mio rapporto con l’allenatore, ad esempio. È come una relazione con una donna. Se non funziona più, perché stare insieme? Chi è stato il migliore che ho avuto finora? Antonio Conte”.