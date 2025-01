Napoli, Lukaku presente e futuro per Conte: un solo nome farebbe tentennare l’allenatore partenopeo

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, la scorsa estate si è battuto per avere Romelu Lukaku a Napoli. Le sue prestazioni, al momento, non sono ancora da top player ma pian piano sta ritornando a livelli importanti. La SSC Napoli, per accontentare il mister, ha investito cifre importante garantendo al giocatore un contratto da 6 milioni di euro l’anno.

Per questo motivo, Lukaku, è il presente ma anche il futuro del club partenopeo, almeno per la prossima stagione. Durante l’estate, però, Aurelio De Laurentiis potrebbe anche stupire Antonio Conte e comprargli l’unico calciatore che lo farebbe tentennare: Viktor Gyökeres. È questo il grande nome che Conte desidererebbe per fare il grande salto di qualità.

NUOVO ATTACCANTE SSC NAPOLI: GYOKERES IL SOGNO DI ANTONIO CONTE CON CLAUSOLA DA 100 MILIONI DI EURO, ROMELU LUKAKU PER IL MOMENTO E’ INAMOVIBILE

Da Victor a Viktor. Basta una lettera e cambia tutto, ma non cambia il ruolo. Il Napoli incasserà 70 milioni dalla cessione di Osimhen, ma allo stesso tempo accogliere un’altra punta di peso. Il Viktor in questione, quello di cui si parla tanto bene ultimamente, è Gyokeres. Attaccante svedese di proprietà dello Sporting Lisbona, che ha stupito tutta l’Europa in questa stagione.