Napoli, Lukaku vuole tornare per metà dicembre: già informata la società, recupero sorprendente

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: il recupero di Romelu Lukaku starebbe procedendo a ritmi sorprendenti. L’attaccante belga, fermo dallo scorso 14 agosto, avrebbe mostrato progressi evidenti nelle ultime settimane, tanto da lasciare intravedere un ritorno in campo molto prima del previsto. La tabella di marcia iniziale fissava il rientro per gennaio, ma lo scenario potrebbe cambiare.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Lukaku avrebbe già informato la dirigenza azzurra di sensazioni estremamente positive. I test fisici più recenti avrebbero confermato un netto miglioramento, mentre i fisioterapisti della nazionale belga, che lo stanno seguendo da vicino, parlano di un percorso di recupero impeccabile. Il centravanti, motivato e determinato, starebbe lavorando con l’obiettivo di essere disponibile già a metà dicembre.

Per Conte sarebbe una svolta importante, considerando l’impatto che Lukaku può avere nell’attacco del Napoli. Il tecnico spera di riaverlo al top proprio in tempo per la Supercoppa Italiana di Riad, appuntamento che gli azzurri vogliono affrontare con la rosa al completo.

Il rientro anticipato, però, potrebbe avere ripercussioni interne? Lorenzo Lucca, che finora ha coperto il ruolo di centravanti titolare, rischia di vedere ridotto il proprio minutaggio. Conte dovrà essere abile nel gestire le gerarchie e nel mantenere alto il livello di motivazione di tutto il reparto offensivo.