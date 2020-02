Napoli, l’ultima partita 4 mesi fa: è scomparso e ADL è preoccupato

Dopo un periodo buio, il Napoli è riuscito a rialzare la testa ed ora gli azzurri puntano dritto all’Europa. La lotta Scudetto è ormai andata, ma la squadra di Gennaro Gattuso vuole dare il massimo per provare ad arrivare almeno al quarto posto, una posizione che determinerà l’accesso alla Champions League, competizione fondamentale per le casse della società partenopea.

In questo mercato di riparazione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha esagerato acquistando ben cinque calciatori. Tra i tanti, però, non è arrivato nessun terzino sinistro. In casa Napoli, infatti, è scoppiato un vero e proprio caso legato alla posizione di Ghoulam. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo recupero sarebbe previsto per fine mese, ma ormai la stessa notizia rimbalza da inizio stagione.

La sua ultima presenza in campionato risale addirittura al lontano 6 Ottobre nella partita contro il Torino. Da quel momento, il giocatore non si è più visto ed è praticamente scomparso e nessuno più riesce a trovare quel calciatore che era diventato uno dei più forti al Mondo nella sua posizione.

Sono passati, ormai, quasi due anni e mezzo da quel terribile infortunio contro il Manchester City in Champions League.

Nelle scorse settimane addirittura si rincorrevano voci che il giocatore non avrebbe più recuperato e che la sua carriera fosse a rischio. Considerando il suo ingaggio, Aurelio De Laurentiis è preoccupato e non può far altro che sperare in un suo recupero. Una sua cessione, infatti, sarebbe impossibile dal momento che nessun club al Mondo offrirebbe un ingaggio da 3 milioni di euro per un calciatore che non può giocare.