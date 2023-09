Napoli, l’ultima proposta di De Laurentiis ad Osimhen: stipendio e clausola rescissoria

Nella lunga estate di calciomercato la dirigenza partenopea è stata in trattativa su vari fronti ed in particolare sul rinnovo del principale attaccante della squadra azzurra. La società ha lavorato molto ma non è riuscita ancora a chiudere tutte le trattative. Difatti c’è ancora il braccio di ferro per il rinnovo della punta di diamante del Napoli, Victor Osimhen.

La trattativa è stata estenuante. Il nigeriano però sembra non preoccuparsi dell’anno di scadenza ma pensa solo al campo. La strada per il rinnovo del numero nove sembra essere quella giusta ma si aspetta ancora la definitiva fumata bianca. L’ultimo step prima della firma sembra essere quello dei dettagli del contratto, in particolare la clausola rescissoria e lo stipendio.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra che stia facendo di tutto per accontentare l’attaccante nigeriano. Osi è attualmente il calciatore più importante che ha in squadra il Napoli. La coppia formatasi con Kvaratskhelia nella scorsa stagione è stata inarrestabile. Nella Serie A 2022/2023 in due hanno segnato trentotto reti e servito diciotto assist ai compagni di squadra.

Il presidente partenopeo ha fatto sapere che quella presentata sarà l’ultima offerta, ovvero uno stipendio da undici milioni di euro a stagione ed una clausola rescissoria di 150 milioni di euro.