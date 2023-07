Napoli, l’ultima scommessa di Giuntoli ha fatto flop: Alastuey è stato ufficialmente ceduto

L’ultima scommessa di Cristiano Giuntoli a Napoli è stato un giovane, Jorge Alastuey. Arrivato in azzurro lo scorso anno dal Barcellona Primavera, fu presentato come un potenziale fenomeno da parte dell’ex dirigente azzurro, il quale decise di puntare su di lui dopo che il club blaugrana ha deciso di non rinnovargli il contratto. Prima di un brutto infortunio, era considerato uno dei calciatori migliori del Barcellona B, un giocatore in grado di fare la differenza.

Per questo motivo Giuntoli decise di portarlo a Napoli ed affidarlo, inizialmente, alle sapienti mani di Frustalupi nella squadra Primavera, poi retrocessa. Alastuey non ha mai impressionato e per questo Spalletti non ha mai puntato su di lui. Oggi la decisione a sorpresa, ovvero il suo addio alla SSC Napoli.

Il calciatore, infatti, è un nuovo calciatore del Club Deportivo Teruel, che milita nella quarta divisione in Spagna. Dopo meno di un anno, quindi, si può dire che per Giuntoli la scommessa non è stata vinta, questa volta.