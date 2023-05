Napoli, l’ultimo affare di Giuntoli è stato Gollini: da flop a portiere di grande sicurezza

Cristiano Giuntoli è stato sicuramente il top player degli ultimi anni. Il suo ruolo è stato centrale e la vittoria dello Scudetto è arrivata anche grazie alle sue intuizioni. L’ultima è sicuramente quella di Pierluigi Gollini, arrivato a Napoli nel mercato di gennaio per sostituire Salvatore Sirigu.

L’ex portiere dell’Atalanta, dopo l’esperienza in Inghilterra, non era più stato preso seriamente in considerazione e a Firenze non è riuscito a tornare ai suoi livelli. A Napoli, invece, nelle sue poche apparizioni da titolare, ha mostrato grande fiducia e sicurezza tra i pali, rappresentando una valida alternativa ad Alex Meret.