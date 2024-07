Napoli, lunghe code di turisti sotto il sole in attesa degli Alibus: “Servizi che fanno acqua da tutte le parti”

Giunti all’aeroporto internazionale di Napoli, centinaia di turisti sono stati costretti a rimanere per ore sotto al sole in attesa degli Alibus. A denunciare il disagio vissuto da tutte queste persone è stato Adolfo Vallini, sindacalista USB.

“Servizi che fanno acqua da tutte le parti” – Giunti all’Aeroporto di Capodichino, i turisti possono raggiungere la Stazione Centrale a piazza Garibaldi e da lì alla Stazione Marittima grazie agli Alibus. In questi giorni, però, questi servizi hanno causato un grave disagio ai turisti

A parlarne è stato Vallini, lamentandosi di come il numero dei mezzi risulti ancora largamente insufficiente per garantire un ottimo servizi ai turisti che giungono a Napoli:

“Una situazione inaccettabile già denunciata in passato, che imporrebbe al Comune di Napoli di adottare misure adeguate e strutturali tese a garantire un servizio commerciale affidabile, efficiente e sicuro evitando che le immagini ed i video dei disservizi facciano il giro del mondo”.

Ha poi aggiunto: “Assurdo che il sindaco di Napoli e l’assessore ai trasporti parlino di potenziamento dei servizi, riferendosi all’apertura a mezzo servizio della linea 6, quando quelli attuali fanno acqua da tutte le parti”.

Già in precedenza, il sindacalista aveva così commentato la situazione: “bisogna innanzitutto assicurare il servizio ordinario ai cittadini, soprattutto sulle linee balneari e le corse serali. Non è più tollerabile esercire un autobus per linea o, peggio ancora, sopprimere il servizio per mancanza di personale. Sono decine, centinaia, gli autisti presenti in graduatoria che attendono da anni di essere assunti in Anm con un contratto a tempo indeterminato. Come USB continueremo a chiedere il potenziamento dei servizi su gomma, il miglioramento delle condizioni operative e di sicurezza ma soprattutto l’assunzione stabile di conducenti a garanzia dei servizi minimi e del diritto alla mobilità di cittadini e turisti”.