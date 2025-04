Napoli Magazine: “De Laurentiis pronto a pagare la clausola rescissoria per Moise Kean”

La caccia del Napoli a un attaccante per l’anno prossimo è ancora aperta. Uno dei nomi che maggiormente stuzzica Antonio Conte sarebbe quello di Moise Kean, attaccante trasferitosi quest’anno dalla Juventus alla Fiorentina che sta facendo benissimo attirando le attenzioni di vari top club italiani e non solo.

Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto sulle pagine di NapoliMagazine, il Napoli starebbe pensando non solo di accelerare nella trattativa, ma addirittura di chiuderla pagando l’intero importo della sua clausula rescissoria:

“Prosegue il corteggiamento a Moise Kean, che al momento è uno dei nomi maggiormente seguiti per l’attacco. Il Napoli potrebbe rompere gli indugi e pagare la clausola di 52 milioni. Una decisione su di lui arriverà; in tempi stretti anche perché bisognerebbe anticipare i club di Premier League. Il rapporto De Laurentiis-Commisso agevolerebbe la strada. Ancora aperta anche la discussione su Comuzzo dopo gli approcci di gennaio”.

L’operazione sarebbe molto onerosa, ma in virtù dell’ormai certa qualificazione alla prossima Champions League e del tesoretto della cessione di Kvaratskhelia (e magari anche dell’eventuale vendita di Osimhen in estate) permetterebbe al Napoli di avere la liquidità sufficiente per chiudere per l’attaccante della nazionale azzurra.

Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis con buone probabilità cercheranno di non arrivare a dover chiudere la trattativa pagando l’intero importo della clausola, ma dipenderà dalla volontà del Presidente Commisso che come riportato da NapoliMagazine era già stato un osso duro per Comuzzo sparando una cifra sui 40 milioni di euro.

La situazione da monitorare sarà anche quella di Lukaku che comunque a giugno avrà ancora due anni di contratto e salvo chiamate dall’Arabia o da altri mercati che potrebbero assicurargli un ultimo contratto più remunerativo della carriera, dovrebbe restare in azzurro e perché no fare alternanza con Kean tra campionato e Champions per il prossimo anno quando il Napoli si troverà di nuovo a essere impegnato su più fronti.