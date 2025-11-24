Napoli, Mainoo avrebbe detto sì a Conte. Pedullà: “Valutazione tra i 45 e 50 milioni di euro”

Il Napoli continua a guardare con grande attenzione al mercato di gennaio e, secondo le ultime indiscrezioni, il nome sulla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United. Il centrocampista inglese è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e, complice la situazione incerta dei Red Devils, potrebbe diventare un’opportunità concreta per gli azzurri.

Le voci che filtrano dall’Inghilterra parlano addirittura di un primo contatto particolarmente positivo tra l’entourage del calciatore e l’allenatore del Napoli. Mainoo avrebbe già dato il suo ‘sì’ a Conte, affascinato dal progetto tecnico, dalla chance di giocare con continuità e dal valore di un allenatore che ha dimostrato di saper esaltare i giovani.

La possibile trattativa si preannuncia complessa, ma il Napoli sarebbe pronto a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza. Conte vede in Mainoo un profilo perfetto per ampliare le rotazioni a centrocampo e aggiungere un elemento capace di unire intensità, tecnica e personalità.

Nei giorni precedenti, di Mainoo al Napoli ne ha parlato anche Alfredo Pedullà: “Il ragazzo classe 2005, eccellente talento del Manchester United con due anni di contratto più opzione, sta spingendo per giocare di più. E il suo club deve prendere una decisione. L’agenzia che assiste Mainoo ha già avuto rapporti di lavoro con il club azzurro, al Napoli il profilo piace molto ma deciderà se affondare nelle prossime settimane”.

“Ovviamente dipenderà dalla valutazione (alta, tra i 45 e i 50 milioni) e quindi dalla possibilità di prenderlo intanto in prestito, tenendo conto che i Red Devils qualche errore grosso di mercato (vedi McTominay e non solo) lo hanno già fatto”.