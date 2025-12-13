sabato, Dicembre 13, 2025
Napoli, Mainoo dice si a Conte. Cerchione alimenta l’entusiasmo: “Percentuali vicine al 99%”

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Il Napoli continua a guardare con grande attenzione al mercato di gennaio e, secondo le ultime indiscrezioni, il nome sulla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United. Il centrocampista inglese è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e, complice la situazione incerta dei Red Devils, potrebbe diventare un’opportunità concreta per gli azzurri.

Le voci che filtrano dall’Inghilterra parlano addirittura di un primo contatto particolarmente positivo tra l’entourage del calciatore e l’allenatore del Napoli. Mainoo avrebbe già dato il suo ‘sì’ a Conte, affascinato dal progetto tecnico, dalla chance di giocare con continuità e dal valore di un allenatore che ha dimostrato di saper esaltare i giovani.

L’arrivo di Kobbie Mainoo alla SSC Napoli potrebbe essere davvero imminente. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate conferme importanti da una fonte vicina a Luca Cerchione, che ai microfoni di Fischio Finale TV ha ribadito come la trattativa stia procedendo con passo deciso.

Le conferme arrivate nelle ultime ore alimentano l’entusiasmo della piazza azzurra, convinta che l’eventuale arrivo del talentuoso classe 2005 possa rappresentare un investimento di grande prospettiva. Se le trattative dovessero concludersi positivamente, Mainoo andrebbe a rinforzare un centrocampo che Antonio Conte desidera rendere ancora più dinamico e imprevedibile, aggiungendo qualità e freschezza a una rosa già competitiva.

“Nei giorni scorsi ho ricevuto una telefonata da un amico di mister Stellini, il quale mi metteva al corrente di aver saputo che ci fosse stata un’accelerata importante per Mainoo, parlando addirittura di percentuali vicine al 99%. Naturalmente la persona che mi ha dato questa indiscrezione di mercato non mi ha citato Stellini come fonte”. Cerchione ha invece escluso, sempre tramite la sua fonte, della possibilità di un arrivo di Pellegrini della Roma.

