Napoli, Mainoo il botto di fine mercato di De Laurentiis: la richiesta dello United è senza precedenti

Il Napoli continua la ricerca di rinforzi per la rosa, concentrandosi in particolare sul centrocampo. L’obiettivo del club è trovare un giocatore che possa rappresentare un’alternativa a Zambo Anguissa e offrire nuove soluzioni tattiche.

Negli ultimi giorni è emerso il nome di Kobbie Mainoo, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il giovane centrocampista, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United ed è attualmente conteso anche da Real Madrid e Atletico Madrid. Secondo quanto riportato, Amorin avrebbe definito Mainoo come una sorta di “vice-Bruno Fernandes”, pronto a inserirsi nel ruolo chiave occupato dal portoghese.

Fernandes, infatti, ha saltato appena otto partite di Premier League nei suoi cinque anni e mezzo allo United, motivo per cui Mainoo è diventato disponibile sul mercato. Tuttavia, le richieste economiche restano elevate: a gennaio, quando il Chelsea ha chiesto informazioni sul giocatore, il Manchester United avrebbe fissato un prezzo di 70 milioni di euro, una cifra decisamente fuori portata per il Napoli.

Per questo motivo, il club partenopeo sta valutando soluzioni alternative, come un prestito con diritto di riscatto, cercando di trovare un accordo sostenibile per portare il giovane talento in azzurro senza gravare troppo sul budget.