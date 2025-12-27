Napoli, Mainoo in prestito semestrale con riscatto a giugno: il calciatore ha già accettato

Il mercato di gennaio del Napoli si accende attorno a un nome su tutti: Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza azzurra. La strategia del club partenopeo è chiara e allo stesso tempo ambiziosa.

Per aggirare il blocco del mercato a saldo zero, il Napoli sta lavorando a una formula creativa: prestito semestrale gratuito fino al termine della stagione, con l’impegno a chiudere l’operazione a titolo definitivo nel mese di giugno per una cifra già fissata, 30 milioni di euro.

Un elemento fondamentale dell’operazione è la volontà del calciatore. Mainoo ha già detto sì al Napoli, affascinato dal progetto tecnico e dalla possibilità di essere centrale in una squadra che punta a tornare protagonista in Italia e in Europa. L’accordo con il giocatore è stato definito sulla base di un contratto da 4 milioni di euro a stagione.

Il mercato invernale del Napoli, dunque, ruota attorno a questa trattativa simbolo: un’operazione che unisce sostenibilità economica e visione strategica. Se l’affare dovesse andare in porto, Mainoo non sarebbe soltanto un rinforzo per il presente, ma soprattutto un investimento per il futuro.