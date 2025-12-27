sabato, Dicembre 27, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, Mainoo in prestito semestrale con riscatto a giugno: il calciatore ha...
Calciomercato

Napoli, Mainoo in prestito semestrale con riscatto a giugno: il calciatore ha già accettato

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Bargiggia
Wikipedia

Il mercato di gennaio del Napoli si accende attorno a un nome su tutti: Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza azzurra. La strategia del club partenopeo è chiara e allo stesso tempo ambiziosa.

Per aggirare il blocco del mercato a saldo zero, il Napoli sta lavorando a una formula creativa: prestito semestrale gratuito fino al termine della stagione, con l’impegno a chiudere l’operazione a titolo definitivo nel mese di giugno per una cifra già fissata, 30 milioni di euro.

Un elemento fondamentale dell’operazione è la volontà del calciatore. Mainoo ha già detto sì al Napoli, affascinato dal progetto tecnico e dalla possibilità di essere centrale in una squadra che punta a tornare protagonista in Italia e in Europa. L’accordo con il giocatore è stato definito sulla base di un contratto da 4 milioni di euro a stagione.

Il mercato invernale del Napoli, dunque, ruota attorno a questa trattativa simbolo: un’operazione che unisce sostenibilità economica e visione strategica. Se l’affare dovesse andare in porto, Mainoo non sarebbe soltanto un rinforzo per il presente, ma soprattutto un investimento per il futuro.

Articolo precedente
Un calciatore del Napoli finito nel mirino di un club di Premier
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode