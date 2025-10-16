Napoli-Mainoo, la trattativa si complica: c’è un intoppo da valutare

Il Napoli guarda con attenzione al mercato di gennaio, consapevole che il centrocampo necessiterà di rinforzi di qualità. La partenza di Anguissa, impegnato con la nazionale camerunense in Coppa d’Africa, e il fitto calendario tra Serie A e Champions League spingono la società partenopea a cercare nuove soluzioni per mantenere alto il livello della squadra. Antonio Conte, che pretende solidità e fisicità in mezzo al campo, ha già indicato alcune priorità alla dirigenza.

Il primo obiettivo resta Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United che ha impressionato per maturità e visione di gioco. Conte lo considera un profilo ideale per dare equilibrio alla squadra, ma la trattativa si è rivelata più complessa del previsto. Il club inglese, infatti, non intende aprire al prestito con diritto di riscatto, formula preferita dal Napoli per contenere i costi. Lo United valuta il cartellino del giocatore tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che rende difficile qualsiasi trattativa in questa fase.

Mainoo, dal canto suo, non disdegnerebbe un’esperienza in Serie A. L’idea di vestire la maglia azzurra e ritrovare alcuni ex compagni come McTominay e Hojlund lo intriga, ma il suo futuro resta legato alle decisioni del club inglese, che sembra volerlo trattenere almeno fino al termine della stagione.

Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a esplorare altre piste. Sul suo taccuino figurano nomi come Amadou Haidara del Lipsia e il giovane Keston Atta dell’Udinese, due profili che garantirebbero dinamismo e copertura. Non mancano anche osservazioni all’estero: piacciono Mats Wieffer del Brighton e Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar, entrambi considerati alternative credibili.

Il Napoli, dunque, resta vigile. L’obiettivo è trovare un centrocampista capace di garantire qualità e sostanza senza gravare troppo sul bilancio. Manna e Conte lavorano in sintonia, con la consapevolezza che il mercato di gennaio potrà offrire opportunità inattese, magari tra gli esuberi della Premier League, dove il club azzurro ha già pescato con successo in passato.