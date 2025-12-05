Mercato Napoli, è corsa a due per il nuovo centrocampista

Per Aurelio De Laurentis non c’è via di scampo. Il Presidente della SSC dovrà fare nuovi acquisti nell’imminente mercato di Gennaio.

Ora, anche Stanislav Lobotka è fuori dalla rosa di Antonio Conte. Il suo k.o. è soltanto uno dei tanti da aggiungere all’innumerevole lista. De Bruyne, Anguissa e Gilmour probabilmente torneranno direttamente a Febbraio.

La durata del riposo del centrocampista slovacco, invece, potrebbe essere minore. Infatti, il numero 68 probabilmente riuscirà a tornare in campo il 18 Dicembre per la SuperCoppa italiana.

Nel mirino di Giovanni Manna ci sono diversi nomi. Ecco, quanto scritto sul giornale “Il Mattino”: “C’è un nome che sta prendendo fortemente quota in queste ore: quello di Lorenzo Pellegrini, un profilo che mette d’accordo sia Antonio Conte che Aurelio De Laurentiis. Il giocatore della Roma è infatti in scadenza a giugno e può essere un colpaccio nella sessione invernale se la Roma dovesse aprire alla sua cessione”.

Nella parte finale dell’articolo, si legge: “Sullo sfondo resta sempre Kobbie Mainoo: il giocatore è convinto che il Napoli sia l’approdo giusto per il nuovo anno, il problema è il Manchester United che continua a non apprezzare la richiesta di prestito”.