Napoli, Makismovic in contatto con ADL: può arrivare a parametro zero

In queste settimane il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro con il nuovo allenatore, Luciano Spalletti, per costruire la squadra per la stagione che dovrebbe essere quella della svolta.

La società, tuttavia, sta adottando una politica di spending review per contenere i costi dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Per questi alcuni calciatori come Hysaj e Maksimovic non hanno rinnovato il loro contratto. Tuttavia, con quest’ultimo potrebbe esservi una sorpresa.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il difensore centrale sarebbe in contatto con la dirigenza azzurra per ritornare con un contratto tutto nuovo.

L’obiettivo di Maksimovic è quello di non lasciare Napoli, città che ora ama. Attualmente il difensore ex Torino è un parametro zero e Aurelio De Laurentiis potrebbe sfruttare questa situazione di stallo per un contratto favorevole alle casse societarie.