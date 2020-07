Napoli – Maksimovic, c’è l’accordo per il rinnovo contrattuale

Nikola Maksimovic sarà un giocatore del Napoli per qualche altra stagione. A riportare la notizia è stata in queste giorni l’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, sempre molto vicina alle vicende sportive azzurre.

In particolare nella giornata di lunedì vi è stato un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Nel corso della discussione si è arrivati ad un accordo per il prolungamento contrattuale del difensore serbo.

Per l’ufficialità e l’annuncio è ormai solo questioni di giorni. Probabile comunque che nell’incontro si sia parlato anche di Kalidou Koulibaly, al centro di varie richieste di mercato che potrebbero sfociare così in trattative calde.

Nello specifico sembra molto forte l’interesse del Manchester City per il difensore senegalese, il quale deve quindi decidere sul da farsi circa l’immediato futuro. Intanto Aurelio De Laurentiis è pronto a far muro per il proprio tesserato, respingendo tutte le offerte inferiori agli 80-90 milioni.

In caso di super proposta invece, le parti potranno sedersi a ragionare tra di loro. Ciò che traspare però è che il presidente azzurro non è per nulla intenzionato a far sconti, forte anche della volontà di Koulibaly a cui non dispiace affatto la permanenza in quel di Napoli.