Napoli, Maksimovic dirà addio a fine stagione: nessun accordo sul rinnovo contrattuale

Al termine della stagione in casa Napoli ci sarà una mini-rivoluzione. Alcuni dei calciatori presenti in squadra, infatti, hanno già annunciato l’addio club al termine del loro contratto con gli azzurri previsto per il 30 giugno 2020.

I nomi in questione sono quelli di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. Quest’ultimo, in particolare, come rivelato da Il Mattino, ha fatto capire al Napoli che la sua avventura in azzurro è giunta al termine.

Nonostante ciò, però, Gattuso è costretto a schierarlo sul rettangolo verde a causa dell’emergenza in difesa.

Nei mesi scorsi si era aperto il tema rinnovo per il difensore partenopeo, il quale avrebbe chiesto il doppio dell’ingaggio per firmare.

Dopo cinque stagioni in maglia azzurra, infatti, Maksimovic avrebbe chiesto un ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione. Con ADL, però, non sarebbe stato trovato nessun accordo con l’annuncio di addio al termine del suo contratto.