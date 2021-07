Napoli, Maksimovic disposto a ridursi lo stipendio pur di rimanere

Il 30 giugno è ormai alle spalle, ciò significa che giocatori come Hysaj e Maksimovic risultano attualmente svincolati. Se però per quanto riguarda il primo il destino lontano dal Napoli è definitivamente segnato, discorso diverso invece è da fare per quanto riguarda il secondo.

Nikola Maksimovic non ha un grosso mercato ed inoltre non è più giovanissimo. Ecco allora, come riportato nelle ultime ore da La Repubblica, una sua permanenza a Napoli diviene sempre più possibile. Alla dirigenza azzurra infatti non dispiace il giocatore serbo, allo stesso tempo l’ex Torino si è ritrovato nelle ultime stagioni e gradirebbe rimanere anche sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.

Il problema però è economico ed è lo stesso motivo per cui il Napoli non si era prodigato nei discorsi per il rinnovo contrattuale del calciatore. Maksimovic infatti guadagna uno stipendio importante e la dirigenza azzurra, soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions, non può più permettersi queste cifre.

Il nuovo scenario però vedrebbe addirittura Nikola Maksimovic ridursi in maniera sostanziale lo stipendio pur di rimanere a Napoli. Una soluzione che potrebbe far molto comodo ad entrambe le parti: il difensore serbo sarebbe un’ottima riserva nel pacchetto difensivo azzurro, il Napoli invece eviterebbe di tuffarsi sul mercato per trovare un sostituto.

Una decisione comunque va presa nei prossimi giorni, preferibilmente prima dell’inizio del ritiro partenopeo in quel di Castel di Sangro. In quei giorni infatti Luciano Spalletti vorrebbe avere a disposizione tutti i calciatori della rosa, per vedere su chi poter contare e su chi invece no.