Napoli, Maksimovic ed Hysaj diranno addio a costo zero: troppo elevate le richieste di rinnovo

Il calciomercato aprirà i battenti nei prossimi giorni. Tra le squadra che avranno maggior lavoro da fare, lato cessioni, c’è la SSC Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ha diversi esuberi da cedere, da Arek Milik passando per Fernando Llorente.

Alcuni calciatori, infatti, hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e l’obiettivo del presidente è cederli per evitare l’addio a costo zero.

Tra questi, però, vi sono due difensore spesso usati anche da titolari da parte dell’allenatore Rino Gattuso, ovvero Maksimovic ed Hysaj.

Entrambi quasi sicuramente diranno addio al termine della stagione diventando così parametri zero. L’accordo contrattuale con la dirigenza partenopea non è stato mai trovato. Nei mesi scorsi i loro agenti hanno cercato un approccio con Aurelio De Laurentiis, ma quest’ultimo ha ritenuto le richieste troppo elevate per il loro ruolo in squadra.

In particolare Nikola Maksimovic avrebbe preteso un ingaggio pari a quello offerto da altri club interessati, ma c’è stato un due di picche da parte del numero uno azzurro.