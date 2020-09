Napoli, Maksimovic spara alto per il rinnovo: Fiorentina alla finestra

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, l’accordo per il rinnovo tra il Napoli e Maksimovic sembra essere abbastanza lontano. A frenare la trattativa è infatti l’alta richiesta del difensore, il quale chiede un quadriennale da ben 2,8 milioni annui.

La cifra viene reputata esagerata dal Napoli, il quale non è quindi disposto a garantirgli un tale ingaggio. Le parti così si stanno iniziando a guardare intorno alla ricerca di una nuova sistemazione per il serbo. In questa direzione si sta muovendo Ramadani, agente di Maksimovic, desideroso di trovare un nuovo contratto per il suo assistito.

Per Nikola Maksimovic la pista più quotata al momento è la Fiorentina. Il club viola infatti, sul punto di cedere Pezzella, sta cercando un sostituto per il reparto difensivo. il difensore serbo potrebbe essere così una grande occasione.

Da ricordare infatti che Maksimovic ed il Napoli sono legati solo da un ultimo anno di contratto e che quindi la valutazione del giocatore è negativamente influenzata da tale situazione. In caso di mancata cessione infatti il club partenopeo perderebbe il cartellino del proprio giocatore a 0 al termine della prossima stagione.

O rinnovo contrattuale (alle cifre imposte dal Napoli) o cessione imminente, non vi è una terza opzione. La grandissima differenza tra richiesta ed offerta riguardo alla trattativa di rinnovo fa presagire però che Maksimovic sarà ceduto ben presto. Il Napoli così si appresta a puntare sul doppio colpo Senesi – Sokratis, aspettando anche la cessione di Koulibaly.