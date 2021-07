Napoli, Maksimovic vuole solo gli azzurri: respinte richieste da Premier e Liga

Nikola Maksimovic è da considerarsi svincolato dal 30 giugno. In quella data infatti il contratto che lo legava al Napoli è giunto al termine, permettendo quindi al calciatore di diventare un parametro zero. Questa situazione però non piace affatto al difensore serbo, che in cuor suo vorrebbe ricomporre i rapporti con il club partenopeo.

Nikola Maksimovic infatti, secondo quanto raccontato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, avrebbe già rispedito al mittente alcune offerti provenienti dalla Premier League inglese e dalla Liga spagnola.

Insomma, il calciatore vuole solo il Napoli. Per raggiungere questo obiettivo inoltre, l’ex Torino pare disposto a ridursi in maniera sostanziale lo stipendio. La permanenza alle pendici del Vesuvio non è più da escludere, così come per Kalidou Koulibaly.

Per il gigante senegalese il Napoli non vuole ascoltare offerte inferiori ai 60 milioni di euro. Si tratta di una cifra elevata, soprattutto in questo periodo economicamente difficile per il calcio mondiale. Probabile così che la prossima stagione la difesa del Napoli possa rimanere pressoché identica a quella attuale.

Manolas e Koulibaly i titolari, Rrahmani e Maksimovic le alternative di livello. Ancora parecchi dubbi vi sono invece riguardo ai terzino. A destra ci sarà sicuramente Giovanni Di Lorenzo, vicinissimo al rinnovo contrattuale. A sinistra il sogno rimane Emerson Palmieri, laterale difensivo del Chelsea e della nazionale italiana.