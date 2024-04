Napoli, malcontento generale della squadra: 6 giocatori insoddisfatti

Il campionato è quasi giunto al termine, mancano otto partite, ma ci troviamo di fronte a un quadro deludente per il Napoli, che non ha rispettato le aspettative sia dei suoi tifosi. Per non parlare della critica sportiva. Il destino degli azzurri, chiamati a confermare il loro potenziale o, almeno, a lottare per lo scudetto fino alla fine, sembra ormai segnato. La squadra non è mai stata realmente in corsa per il titolo e sembra destinata a rimanere esclusa anche dalla prossima edizione della Champions League.

Il malcontento del Napoli

Le parole di Mario Giuffredi, rispettato procuratore nel mondo del calcio, risuonano ancora nell’aria: in estate aveva accennato a una serie di giocatori del Napoli che si sentivano insoddisfatti. Anche se non ha fatto nomi, è evidente che diversi di loro avrebbero preferito giocare con maggiore frequenza.

Tra questi, emergono nomi come Natan, Ostigard, Lindstrom, Ngonge, Cajuste e Simeone. Questi giocatori sono stati poco utilizzati da Francesco Calzona, l’allenatore della squadra. È chiaro che molti di loro hanno più di un motivo per essere delusi: Ngonge, ad esempio, ha dimostrato il suo valore quando gli è stata data l’opportunità.

Anche Natan, sebbene non abbia brillato particolarmente, difficilmente avrebbe fatto peggio dei suoi colleghi in difesa. Infine, considerando il rendimento poco convincente di Raspadori, è lecito pensare che Simeone avrebbe meritato maggiori opportunità di gioco.