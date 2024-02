Napoli, malcontento per il rientro tardivo di Osimhen

Victor Osimhen non sarà disponibile per la partita di campionato Napoli-Genoa, creando un clima di insoddisfazione nel gruppo e in particolare nella vecchia guardia del club partenopeo.

Malcontento generale

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, c’era l’aspettativa che il calciatore, che ha un valore di mercato di 120 milioni di euro ed è il più pagato della squadra, sarebbe rientrato subito a Napoli dopo la finale di Coppa d’Africa per offrire il suo contributo ai compagni in difficoltà.

Tuttavia, Osimhen è arrivato solo a meno di 48 ore dalla nuova partita di campionato, una decisione che non ha trovato consenso tra i suoi compagni, impegnati a cercare di migliorare una stagione già difficile.

Il calciatore nigeriano farà ritorno per la partita Napoli-Barcellona, un’occasione importante per dimostrare ancora una volta il suo valore come uno degli attaccanti più forti e ambiti in Europa.