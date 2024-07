Napoli, manca poco per l’arrivo di Buongiorno

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato ha annunciato su TGR che è stato raggiunto un accordo completo per il trasferimento di Buongiorno al Napoli. Secondo Venerato, il Napoli e il Torino hanno concordato una cifra base di 35 milioni di euro, con bonus aggiuntivi superiori ai cinque milioni offerti inizialmente.

Alcuni di questi bonus saranno facilmente raggiungibili, stimati intorno ai quattro milioni, mentre altri saranno più difficili da ottenere.

Nessuna clausola

Per quanto riguarda il contratto di Buongiorno, non sarà presente alcuna clausola rescissoria dopo due anni, richiesta che è stata rifiutata da De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Il difensore centrale riceverà uno stipendio indicizzato che partirà da 2,5 milioni di euro, con aumenti annuali legati a determinate condizioni, come il ritorno del Napoli in Champions League e il raggiungimento di un certo numero di presenze in campo.

Nonostante Giuntoli abbia negato l’interesse della Juventus, altre fonti confermano che la Juve avrebbe offerto al giocatore un contratto da 3,2 milioni netti all’anno.

Tuttavia, Buongiorno, la cui famiglia è di fede granata, ha rifiutato categoricamente l’offerta, affermando di non voler mai giocare per la Juve e di desiderare invece di lavorare con Antonio Conte.