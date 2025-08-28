Il Napoli avanza per Mainoo, ma il Manchester spara in alto

Il Napoli non ha ancora terminato la formazione della sua rosa. Attualmente, il Presidente De Laurentiis sta cercando un centrocampista, da alternare a Zambo Anguissa.

La scelta nelle ultime ora è ricaduta su Kobbie Mainoo. A dare la notizia è “La Gazzetta Dello Sport”. Di seguito le parole utilizzate:” Il Napoli e il ds Manna non mollano alcuna pista, hanno anche sondato in queste ore Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United ma che è conteso anche da Real Madrid e Atletico Madrid.”

“ Amorin avrebbe spiegato che Mainoo sarebbe una specie di vice di Bruno Fernandes per un posto in squadra. Considerando che Fernandes ha saltato solo otto partite di Premier League nei suoi cinque anni e mezzo allo United, Mainoo è finito sul mercato.”

“Ma a gennaio, quando il Chelsea ha chiesto il prezzo, la risposta è stata choc: 70 milioni di euro“.

Il Napoli non è disposto a spendere spendere una cifra così alta per il giovane centrocampista. Il club azzurro sta valutando un’altra opzione. Al tavolo si sta prendendo in considerazione l’idea di un prestito con diritto di riscatto.